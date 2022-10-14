昨日進行歐冠第4輪小組賽交手，巴塞隆納主場面對晉級淘汰賽的直接競爭對手國際米蘭，最終以3比3各取1分積分坐收，也讓巴塞隆那的晉級態勢更加渺茫。而賽後國際米蘭射手馬丁內斯(Lautaro Martínez)在IG發文慶祝勝利，身為阿根廷國家隊隊友的梅西(Lionel Messi)也給愛心表示喜歡，不過這讓老東家巴塞隆那的球迷不太開心，怒轟梅西「無恥的叛徒」。

本場賽前分處歐冠小組賽2、3名的國際米蘭及巴塞隆納，雙方積分差距來到3分，在分組前2名才有資格前進歐冠淘汰賽的狀況下，這場巴塞有著不能輸的壓力，上半場第40分鐘登貝萊(Ousmane Dembele)率先破門，幫助巴塞先馳得點。

只不過國際米蘭在下半場連攻2球取得反超，甚至在正規時間結束前10分鐘取得了3比2領先優勢，還好巴塞本季的強力新援萊萬多斯基(Robert Lewandowski)在補時階段打進單場第2顆進球，2隊最終以3比3握手言和。

就算本場比賽被逼平，國際米蘭依然保持著積分領先優勢，貢獻1顆進球的馬丁內斯賽後也在IG分享喜悅，老大哥梅西也在貼文按下愛心，但過往曾為巴塞招牌球星的他，點愛心的行為也引起了巴塞球迷不滿，「這就是巴塞球迷想要迎回的人」、「無恥的叛徒」、「這比輸給國際米蘭還痛苦」、「梅西幾乎是巴塞的代名詞，他可以表達開心，不過這樣做卻傷害了他的老東家」

Esta es la polémica del día en Barcelona. Messi le dio “me gusta” a una publicación de Lautaro y explotaron las críticas de los azulgranas. ¿Ya se olvidaron cómo sacaron a su mejor futbolista de la historia? Poca memoria. pic.twitter.com/N7re2tlXtM — Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) October 13, 2022

主場被國際米蘭逼平後，巴塞晉級淘汰賽處在被動狀態，2隊都各剩下2場比賽，在墊底的比爾森勝利無法帶來威脅下，對陣小組龍頭拜仁慕尼黑的比賽就非常關鍵，目前情勢對於巴塞來說相當不利，非常有可能連續2屆落入小組第3，只能轉戰歐連盃(歐足總次級聯賽)挑戰冠軍。