隨著姆巴佩(Kylian Mbappe)再度鬧出離隊風波，巴黎聖日耳曼引以為傲的三叉戟可能將被拆散，不過巴西巨星內馬爾(Neymar)最近也無暇處理隊上事務，根據西班牙阿斯報(Diario AS)報導，內馬爾遭到巴西基金管理公司DIS指控詐欺，有可能將面臨5年徒刑，案件將在下周開庭。

時間回到2009年，當時DIS向巴西球隊桑托斯支付200萬美金，拿下當時陣中尚未成名的內馬爾40%轉會費的權利，內馬爾也在2013年以5710萬歐元轉會費，順利從桑托斯轉投到西甲豪門巴塞隆納。

不過DIS認為雙方在進行轉會談判當中，並沒有真實的走完交易程序，原本談妥的5710萬歐元轉會費，巴塞隆納把其中4000萬歐元支付給了內馬爾的家人，剩下1710萬歐元則是交由桑托斯，也就是說擁有收取內馬爾40%轉會費的DIS，在這筆轉會當中只拿到了684萬歐元。

DIS表示，巴塞隆納、桑托斯與內馬爾及其家人，刻意隱瞞實際的轉會費金額，導致公司受到嚴重損失，有著詐欺、貪腐等行為，DIS委任律師納賽爾(Paulo Nasser)更指出，有球隊曾報價超過6000萬歐元，但桑托斯仍是執意將內馬爾出售給巴塞隆納，2隊應該是已經談好條件。

詐欺案將在下周一正式開庭，DIS要求法院判處內馬爾5年徒刑，除了內馬爾之外，他的父母、巴塞隆納、桑托斯及2家時任球團主席都遭到DIS指控，法院方面表示內馬爾需要在下周一出庭，不過仍不清楚他是否會出席。