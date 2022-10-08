知名雜誌《富比世》公布2022年足球員收入排行榜，法國金童姆巴佩(Kylian Mbappe)以1.28億美元榮登榜首，打破自2014年以來一直由梅西(Lionel Messi)、C.羅納多(Cristiano Ronaldo)壟斷的局面，成為了今年度年收入最高的足球員。

今年夏天一度傳出將投向西甲豪門皇家馬德里懷抱的姆巴佩，最終還是以3年合約留在巴黎聖日耳曼，《富比世》指出，過去1年姆巴佩薪資大約為1.1億美元，加上與贊助商所簽下的合約收入，共賺取高達1.28億美元，要知道梅西及C羅年收入突破1億美元時都已經超過30歲，姆巴佩僅僅在23歲就寫下了創舉。

排名第2的則是梅西，過去1年預估收入為1.2億美元；C羅雖然本賽季成績下滑，但在球場外依舊保持強大吸金能力，預估收入為1億美元，場外代言來到6000萬美元為所有足球員最多。而今年也是自2014年後，年收入榜首不見梅羅2人，2013年則是由英格蘭傳奇貝克漢(David Beckham)登上年收入最高足球員。

🔝💰 Highest paid players in the world:



1️⃣ Mbappé: $128m

2️⃣ Messi: $120m

3️⃣ Ronaldo: $100m

4️⃣ Neymar: $87m

5️⃣ Salah: $53m

6️⃣ Haaland: $39m

7️⃣ Lewandowski: $35m

8️⃣ Hazard: $31m

9️⃣ Iniesta: $30m

🔟 De Bruyne: $29m



✍️ @Forbes pic.twitter.com/TScO5SRtqh — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 8, 2022

除此之外還有些亮點，英超當紅炸子雞哈蘭德(Erling Haaland)效力曼城短短12場比賽，就打進誇張的19顆進球，《富比世》預估哈蘭德今年度薪資為3500萬美元，場外代言收入則是400萬美元，以總收入3900萬美元排在第6，按照哈蘭德首次在英超亮相卻拿出無人可擋的驚人表現，成為年收入榜首只是時間問題。

另外過去在巴塞隆那的主力中場，也曾與梅西當過隊友的「小白」伊涅斯塔(Andres Iniesta)，目前在日本J1聯賽神戶勝利船效力的他，年收入也來到了3000萬美元排在第9位，是榜單前10名中唯一一位不在歐洲5大聯賽效力的球員。