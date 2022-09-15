歐冠小組賽在台灣時間今天凌晨繼續開踢，巴黎聖日耳曼於次輪對上海法馬比卡，以3：1逆轉勝出，他們上半場先被對手破門，隨後「三叉戟」梅西(Lionel Messi)、姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬(Neymar)各進1球，姆巴佩進球還是接獲梅西助攻，梅西除了當選《SofaSoccer》評比的單場最佳球員，也成為歐冠首位連18季都有進球的球員。

Lionel Messi (35 anos) pelo PSG na temporada:



⏱️10 jogos

⚽️ 5 gols

🅰️ 7 assistências



> 126 Gols Na história da UEFA Champions League ✔️



> 18 temporadas consecutivas marcando na UEFA Champions League ✔️



> Messi Marcou contra 39 equipes diferentes na UEFA Champions League ✔️ pic.twitter.com/qD7NMmpbPZ — Central Do Futebol (@CentralFuut) September 14, 2022

巴黎赴客場對上以色列強權海法馬比卡，比賽第24分鐘時海法馬比卡先行破門，Tjaronn Chery在禁區接獲隊友傳球，用左腳打破僵局取得1：0領先。但第37分鐘巴黎展開反攻，姆巴佩於球門左側傳給禁區的梅西，後者在人群中果斷起腳，為球隊扳平，這是他歐冠生涯第126球，成為歷史首位連18季都有進球的球員。

接著巴黎勢如破竹，第69分鐘梅西在中路傳出漂亮助攻，姆巴佩禁區左側接球，踢出高難度大對角球破門，進球數超前到2：1，兩人再次合力上演精采戲碼。比賽末段第88分鐘巴黎繼續搶攻，同為陣中巨星的內馬不甘示弱，在中路單刀破門，拉開到3：1領先，此戰巴黎三大球星全數建攻，展現十足的團隊戰力，讓對方吃足苦頭。