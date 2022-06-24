周杰倫（周董）上月在IG轉發和足球明星梅西、內馬爾等人所屬的巴黎聖日耳曼足球隊合作的15秒廣告花絮影片，周杰倫當時

開心預告說：「tay tuned，最近哥跟梅西和內馬爾合作的廣告花絮，敬請期待。」而聖日耳曼隊公布，為了慶祝巴黎聖日爾曼足球隊的第10個法甲冠軍頭銜，將和周杰倫合作推出1萬個獨家系列的NFT。被命名為Tiger champs，代表虎年和該隊的標誌動物。

他們透露，將在1萬個 Tiger champs 的 NFT中，有10個獨特的傳奇款 Tiger champs 分別代表法國最成功的俱樂部所贏得的 10 個冠軍之一。這10隻老虎模仿了周董最喜歡的手勢之一 V 字手勢（V 代表勝利），他們的左手拿著 2021-2022 年的 Hexagoal 獎盃。傳奇款 Tiger Champs 的背景是塗鴉藝術作品。

對此，周董開心說：「很榮幸參加跟PSG這次的合作，足球與音樂都是無國界的，沒有語言之分。希望明年如果在巴黎開演唱會的時候，大家能抽到我準備的門票，感受中西文化的交流和音樂帶給大家的正能量。」似乎預告明年有望在巴黎開唱，粉絲十分期待。