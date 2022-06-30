昆凌上月喜迎小女兒，近日宣布復工拍攝雜誌美照。（Marie Claire美麗佳人提供）

昆凌產後1個月迅速恢復，秀出姣好身材。（Marie Claire美麗佳人提供）

昆凌與天王周杰倫（周董）婚後育有6歲女兒Hathaway及4歲兒子Romeo，上個月又喜迎第三胎女兒Jacinda，一家5口甜蜜幸福。昆凌產後僅1個月，隨即恢復火辣好身材，並拍攝雜誌美照，強勢回歸，她興奮發文說：「我回來了。」

周杰倫馬上也轉發昆凌的貼文力挺，但也不忘搞笑引用過去歌曲名稱寫下「爸，我回來了」。談到生產後的近況，昆凌笑說，好幾年沒有面對這麼小的Baby，興奮的同時也有點手忙腳亂。她透露懷孕時，大女兒Hathaway就十分希望妹妹到來，也非常保護妹妹，不斷叮嚀大家戴口罩和消毒以後才能靠近妹妹，「可能Romeo是男生，和妹妹沒有太多互動，但有一天我偷偷看他們，發現Romeo在Jacinda旁邊說『我是你的葛格喔！』他小小聲地說，怕嚇到妹妹，我就覺得，哇！好溫馨的感覺」。

獅子座的昆凌，對於教育兒女也有一套原則，她形容自己是講道理但有點囉嗦的媽媽，各種生活小細節都很在乎，尤為注重孩子的日常行程。然而，她的教育方針同時也充滿彈性，認為和小孩保持雙向交流很重要，並不是小孩非得聽父母的才行，「我的教育 Tips 是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。

她提到，現在如果老公和小孩都不在家，有獨處的時光，在追劇這個選項以外，昆凌也可能會選擇聽 Podcast 或看 YouTube 頻道，內容當然還是她最愛的懸疑推理或鑑識偵蒐類型，足見她對這類型題材的喜好與狂熱。被問起喜歡看韓劇的話，是否和老公平常相處，也會像韓劇般浪漫，昆凌忍不住大笑：「我比較是屬於生活上偶爾浪漫一下，我們會把對方生日視為很重要的日子，給一些特別的驚喜或是慶祝方式，但真的不會像韓劇，那樣就太誇張了。」