國內3月31日實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今晨公告第5波酒駕及拒測累犯，其中林姓男子因3度拒測，罰鍰高達54萬元，3次拒測的金額直飆108萬，是北市拒測累犯中罰鍰最高者。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

今早裁決所公布第5波酒駕累犯名單，3人全是男性，其中邱男前次酒駕於2020年6月19日騎機車在新北市板橋區大仁街遭攔停，隔年4月8日騎機車在西園路被警方攔下開單，酒測值0.38；陳男去年8月24日騎機車在桃園市龜山區萬壽路遭攔停，今年4月4日騎機車在承德路被警方攔下開單，酒測值0.45。

除了上述兩男之外，另名林男則是3度拒絕酒測，首次於2019年8月3日在基隆路酒駕拒測，罰鍰18萬，第2次於2020年6月9日在松智路酒駕拒測，罰鍰36萬，第3次於今年4月28日在基隆路酒駕拒測，罰54萬。 交通裁決所課長吳素禎表示，酒駕拒測除吊銷駕照及參加道安講習外，第1次酒駕拒測罰鍰部分處18萬，再犯者依前次罰鍰加18萬，林男3次酒駕拒測累計罰鍰已達108萬，目前第1次罰鍰18萬及第2次罰鍰36萬業已繳納結清。

吳素禎坦言，經瞭解，由於酒測值超過0.25將有公共危險罪的刑責，許多民眾寧可拒測、繳錢了事，也不願現場配合警方吹氣攔檢，但依法罰鍰將持續累加，若林男再因拒測被抓，可以直接開罰72萬，沒有上限，目前已吊銷其駕照並禁考，同時延長考照時間。

北市交通警察大隊執法組長黃孝勳補充，由於酒駕累犯多半會有酒癮，近年來警方有和北市立聯合醫院松德院區合作，配合地檢署轉介個案協助輔導，成效不錯。

不過屢有民眾拒測，市府卻只能靠加重罰則來處理，不免讓人憂心強制力不夠，交通局長陳學台也說，應設法制止拒測累犯，若有天出事會不得了，要求裁決所思考可行方式，並向中央建議修法。裁決所長蘇福智也允諾，會再思考調整方向。

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