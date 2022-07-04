重機車主爭取開放國道路權，一直無法成為社會主流意見，也不被主管機關交通部許可。一名重機騎士PO文，「騎上國道來兜風一下」，原以為又是挑戰公權力的無腦行徑，沒想到細節中被網友發現，他「根本沒有違規」。

臉書粉絲團「94要上國道」發起活動，要重機車主「騎上高速公路」，爭取開放路權，4日是活動最後一天。一名車主日前還真的把車騎上高速公路，且PO照分享，引起網友熱議。

「今天天氣多雲時晴，騎上國道來兜風一下」，該名車主說，因為不趕時間，所以外車道定速80公里慢慢騎。他強調，騎乘體驗很舒適，沒遇到什麼危險、更沒被汽車逼車，用路人相當友善，「希望未來全台國道都能像這裡一樣和平」。

有些網友直覺回應，「現在又沒開放重機上國道，為什麼要明知故犯」、「就是有你們這種人，大家才討厭重機」、「警察先生，這裡有人違規」。

不過仔細一看原PO的照片內容，他在萬芳下交流道，這個位置屬於國3甲，而國3甲全線「開放汽缸總排氣量250c.c.以上大型重型機車行駛」，自2012年7月起實施至今。

吐槽網友頓時啞口，才發現原來國3甲是全台唯一可以騎重機的高速公路。國3甲起點在台北市辛亥路（北往南）辛亥隧道前，沿線設有萬芳交流道和信義快速道路交會，也和國3主線（北二高）在木柵交流道相會，可連至新北市深坑，是大台北南區進出市中心的重要聯絡道。