法務部行政執行署桃園分署近日發現11歲陳姓男童，因積欠上百筆高速公路通行費被移送執行，執行人員覺察有異，調查後發現陳童父親將汽車登記其子名下，才讓陳童遭移送強制執行。桃園分署還發現陳父積欠多筆道路交通違規罰鍰，6日派員留下執行通知，盼其盡快處理欠費跟罰鍰。

桃園分署指出，發現11歲陳姓男童，2020年間因行經高速公路未繳納通行費，經交通部高速公路局中區養護工程分局移送桃園分署執行。陳童欠費筆數高達128筆。執行人員發現，陳童財產清冊有1部汽車。另查陳童父親於110年因未繳前開通行費而有30筆交通違規罰鍰，是該車實際上為陳父所使用，但是將車子登記於陳童名下，而逃避責任。

桃園分署今天派執行人員至陳父龍潭區戶籍地現場執行，現場未獲遇見陳父，經詢問鄰居，分析陳父應該去工地上班，因平日他都帶著小孩還有老婆一起出門工作，沒有相關聯絡資料可提供。執行人員只好在陳的戶籍地留下現場執行通知，促其儘速處理陳童欠費與自身之罰鍰。

桃園分署呼籲，民眾不應為了逃避責任，而將車輛登記在無能力負擔之未成年人名下。欠繳路邊停車費、ETC 通行費與交通罰鍰的義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理。