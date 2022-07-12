國道1號楊梅段南向74.5公里處，今晨5時許，一輛大貨車與施工工程車發生追撞事故，導致大貨車翻覆於外側車道，壓住工程車頭使正副駕駛陳姓父子受困，據了解，當時陳姓父子正要前往施工路段擺放交通錐，未料卻遭遇橫禍，消防人員到場將這對父子救出，陳父到院前心肺功能停止，經搶救後不治，26歲兒子則意識清楚送院治療。

高公局指出，國1南向74.5公里處，今日清晨5時28分發生大小貨車追撞側翻事故，占用外線2車道，一度導致高架回堵10公里、平面回堵12公里。

國1楊梅段南向74.5公里處，今晨一輛大貨車與施工工程車發生追撞事故。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃消防二大隊楊梅分隊獲報後趕赴現場，工程車上載的安全錐散落滿地，更發現大貨車側翻壓住小貨車的駕駛室，60歲陳父與其26歲兒子受困，透過拖吊車將大貨車翻正後，使用破壞器材將陳姓父子救出。

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桃消防二大隊表示，陳父到院前心肺功能停止送醫急救，最後仍傷重不治，其子則意識清楚送院治療。詳細事故原因與肇責，仍待進一步釐清。