一份超大型規模的研究顯示，肌肉力量與失智風險有高度關聯性，因研究對象為逾19萬的39~73歲者，亦即納入中年人。北榮醫師表示，此研究是至今最大規模的長期實證研究，有助確認肌力與失智症間的密切相關。醫師並提醒，不到40、50歲的民眾，若發現已無法打開瓶罐罐蓋，就恐是肌力不足，將成失智症的危險族群。

美國醫學會期刊JAMA Neurology（神經學）近來刊載一份由加州大學舊金山分校的團隊的研究，團隊選用握力做為全身肌肉力量的指標，來探討肌力與失智風險的關聯性，對象為190,406 名39~73歲者。結果發現，肌力與認知功能老化的指標高度相關。該團隊建議，增加肌力的早期介入措施，尤其是中年人，有助維持神經認知和大腦健康。

北榮一般神經科主治醫師王培寧表示，台灣也曾針50歲以上者進行肌力與失智症的研究，此次的新研究擴大為39歲以上，頗具參考價值，因為臨床發現，失智症愈早發現治療效果愈好，尤其是預防上更是中年一定就要開始。北榮神經醫學中心主任王署君也表示，此項大規模的實證研究頗具參考價值，醫界認為，肌肉可能分泌某種物質，可增強智力，但機轉尚不清楚。

王培寧進一步表示，早期認為運動有助大腦認知功能，多建議長者進行有氧運動，近年來發現肌少症與失智症頗相關，因此建議長者在有氧運動前後做肌力或重力訓練，例如阻力型的運動，靠肌力訓練來維持肌肉的質與量。

王培寧表示，臨床診斷上，尚無將測量握力列入常用的檢查，但民眾可自行注意自己的握力有無較以往差，例如仍屬中年卻無法旋開寶特瓶等瓶蓋，就可能是手指力與手腕力不足的問題，「即使先天可能有失智症基因，若透過及早訓練肌力，仍有助漸緩失智症的到來。」