「甜姐兒」侯佩岑不只是演藝圈的氣質女神，也是美魔女的代表，保養有術的她，沒有讓歲月在臉上留痕跡，完全看不出是43歲的熟女，侯佩岑日前帶兒子去公園玩，母子同框畫面十分溫馨，兒子繼承父母的好基因，從小就非常帥氣，不過有網友發現，侯佩岑的頭髮看起來很稀疏，連忙詢問是「生活壓力不小，還是拍照有問題？」

侯佩岑日前帶小孩出門玩，她在社群平台分享與孩子的照片：「專業保姆公園陪玩，詳情請來電洽詢」，照片中侯佩岑在穿著白色系長袖長裙，氣質相當優雅，她站在攀爬遊樂器材邊，隨時注意孩子的情況，照片中侯佩岑大兒子長得非常帥，在遊樂器材爬上爬下，身手看起來很靈活，不過有網友注意到侯佩岑的頭髮，「這幾張照片頭髮看起來好稀少，可見生活壓力不小，還是拍照有問題？」

放大一看，侯佩岑的側臉照中，右側髮線看起來有好幾個洞露出頭皮，看似有些稀疏，髮際線似乎也悄悄後退，不過侯佩岑的髮型似乎比較隨性，可能因為這樣才看起來比較稀疏。同時也有網友疑問，台灣目前正值夏日高溫，怎麼母子都穿著長袖長褲「穿這麼多不怕熱昏？」，有網友幫忙回答：「這是在澳洲目前南半球是冬天！」藝人好友朱芯儀幽默留言回應：「這位保姆太正，不能跟男主人太接近」許多網友紛紛誇「褓母好時尚喔」、「恐怕所有的爸爸們都要打電話去了！」

侯佩岑被網友指出頭髮稀少。（圖／截取自侯佩岑facebook）