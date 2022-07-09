百元理髮因為快速又便宜，一直以來有許多死忠的顧客，而通常理髮前顧客都會和設計師討論造型，不過有一名女網友表示，第一次帶兒子去百元理髮，不料居然被剪得像是「狗啃的一樣」，甚至兒子的耳朵還被割傷，讓她氣得上網抱怨，認為理髮師剪得比自己還要糟糕50倍，崩潰地對兒子說「媽媽覺得對不起你」。

原PO今（9）日在臉書社團「爆怨公社」中發文表示，首次帶兒子體驗百元剪髮，成效卻不如預期，認為理髮師的技術比自己還要糟糕，「本來看店員是個年輕人，想說年輕人剪的應該會比較時髦一點，結果變成這樣，耳朵還割到，孩子！媽媽覺得對不起你」。

女網友分享兒子首度體驗百元剪髮，認為理髮師的技術欠佳。（圖／取自爆怨公社）

這名心疼孩子的女網友補充，起初和理髮師溝通只要修短即可，「100元我本來就沒有需要他剪造型」，但後來理髮師才剪到一半，女網友就覺得無法接受，「只要他依照原本的髮型修短而已，結果被剃了一個大洞」、「原本左右兩邊剃的長短不一，請他重修，才剃掉的凹凸不平的地方」，最後女網友實在看不下去，在理髮師還沒完成的情況下，就帶著兒子匆匆離去。

女網友的文章曝光後，許多人認為，理髮師都還沒剪完，她就匆忙離去，不能因此怪罪理髮師技術差。（圖／取自爆怨公社）

貼文曝光後，吸引許多網友留言，「剪到一半逃出來？」、「這個感覺就是還沒有完成，幫美髮師QQ」、「是媽媽的問題，還沒有剪完妳就帶走，剪一半當然醜啊」、「百元就是要有犧牲的覺悟」、「哪有剪一半看不過就批評的，後面說不定還會再修」。也有網友認為，「百元理髮就是快，技術不用太計較的人去的，我每次去就是剪短、旁邊用推的，然後就沒然後了」、「才100元也不能多要求，只好媽媽出手拯救了」。