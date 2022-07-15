看到自己的第一根白髮，或不斷滋長的白髮時，人的心情總不免複雜，拔掉白頭髮是最本能的反應，但是真的「拔一根長三根？」醫生們都說，「拔多了，只會傷害毛囊，讓頭髮長不出來而已。」看來拔白頭髮並非好的選擇。

●染髮注意事項

現在的染髮技術進步，染料也較好，但以下3點注意事項，請務必留意：

1. 要選擇合格的染髮劑，並做貼膚試驗，看看是否對染料過敏。

2. 要注意染髮的程序，燙髮2週後才能染髮，且在燙髮和染髮後都要護髮。

3. 不要在同一個地方重覆染髮，只要在新長出來的地方補色即可。頭髮一個月長1公分，所以3～4個月染一次頭髮是最合適的，既不會過度刺激髮質，也能達成美化的目的。

●預防頭髮早白的食物

1. 黑色食物

中醫認為黑色食物多入腎，腎顧好、血氣充足，髮色會比較烏黑。日常可多食用如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等食物。

2. 維生素B12食物

西醫以營養觀點認為，多攝取維生素B12含量高的食物，對黑髮也會有幫助。維生素B12多存在動物性來源，牡蠣、螃蟹、豬肝、魚肉、牛肉、乳酪與雞蛋。

吃素的人可選胚芽米、小麥胚芽、綠葉蔬菜、堅果、藍莓、酵母粉等，也是植物性的維生素B12來源。

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