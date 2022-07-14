女星Angelababy（Baby、楊穎）擁有四分之一的混血基因，早年在港台發展時外貌擁有混血感，精緻外型讓不少人驚為天人，不過近年混血感隨著妝容的改變減少，但漂亮外表仍受到許多粉絲喜愛。近期她被媒體拍到深夜與友人在街邊吃消夜，頭髮亂糟糟的模樣和平日女神形象有些落差。

近日有網友在街上偶遇Angelababy，當時該網友看到Angelababy深夜與友人在街頭小吃店吃宵夜，影片中Angelababy穿著低調樸素，黑白色拼接T恤搭配棕色棒球帽，一頭長髮隨意綁在腦後，看起來還被風吹亂，狀態相當隨意，和螢幕前女神形象完全不同，多了一些親切感；吃飯時Angelababy不斷拿起筷子夾菜，顯然胃口相當不錯，她時不時與同桌友人閒聊，氣氛融洽，聊到一半Angelababy拿起礦泉水仰頭喝下，露出大半張臉，臉蛋白皙，遠看仍然很漂亮。

Angelababy曾在電視劇《雲中歌》的吃東西片段遭到批評，起因劇情中她要吃下食物，卻被網友發現她只是做樣子，被認為是「假吃」，她在事後解釋，當時導演要求她小嚐一口，不可以真的咬掉，因為吃了就沒有替補的，如果需要重拍不同位置的鏡頭就沒有道具了，所以Angelababy只能聽從導演的指令，在之後的綜藝中她再被要求吃東西，立刻大口往嘴裡塞吃的，似乎有意打破外界評論她假吃的標籤，敬業表現收獲大批粉絲的喜愛。