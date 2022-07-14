大陸男星李亞鵬2013年與歌壇天后王菲離婚後，他的感情狀態始終成為關注焦點，之後李亞鵬與小19歲世界小姐女友海哈金喜熱戀，今年西洋情人節宣佈與海哈金喜再婚，並曬出小寶寶牽手照，證實已升格當爸。他2015年與投資公司發生糾紛，對方要求李亞鵬還清人民幣4000萬元（約台幣1.8億）的債務，李亞鵬初審敗訴後提起上訴，近日終審判決出爐仍維持原判，必須歸還本金和利息。

據陸媒《紅星新聞》報導，7月6日北京市第三中級人民法院對李亞鵬一案做出終審判決，最終宣布駁回上訴，維持原判，李亞鵬和哥哥李亞煒必須付清人民幣4000萬元（約台幣1.8億）的債款，還有上千萬元的利息和訴訟費用24萬元（約台幣106萬），據悉，李亞鵬兄弟敗訴的原因是因為證據不足，債權方律師則向媒體表示會申請強制執行。

李亞鵬2012年和北京泰和友聯投資公司簽訂商業合作案，雙方一同開發雲南的房地產項目，當時該公司投入6000萬元人民幣資金，約好3年之後可收回4000萬元人民幣，沒想到李亞鵬未能如期繳回款項，2015年遭到北京泰和友聯投資公司控告，雙方纏訟6年，一審被判需要償還債務，之後兩度申請上訴，仍維持原判結果，此次最終審判已經沒有再上訴的機會，恐怕只能乖乖認賠。

李亞鵬債務官司敗訴。（圖／翻攝自微博／一號立井）

李亞鵬日前在微博上曬出影片，看到友人手中抱著剛出世不久的兒子，就忍不住露出慈父笑容，想要抱抱嬰兒，接著透露「我也剛剛生了一個女兒，昨天1個月」，意外透露他與海哈金喜已結婚並悄悄生下女兒的消息，立即在網路上掀起話題，如今背負天價債務又逢女兒出生，讓外界擔心他的狀況。