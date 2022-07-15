前任「后的男人」、王菲前夫李亞鵬近年與小他19歲的世界小姐冠軍「海哈金喜」傳出穩定交往中，今年初兩人領證結婚，近日李亞鵬更鬆口兩人迎來愛的結晶生下一女，再次當爸的李亞鵬本該好好享受天倫之樂，昨(14日)卻傳出他欠債的官司上訴後被駁回敗訴，為此，他也鄭重發表聲明，強調他沒跟原告借錢，「只是在項目公司生死存亡之際個人承擔了公司給對方的承諾。」

去年李亞鵬傳出2012年與別家公司合作，雙方約定3年期滿後，由合作公司可收回4000萬人民幣（約1.8億台幣）的固定權益收益，但該公司跳出指控沒收到錢，便向李亞鵬及其哥哥提告，北京市朝陽區人民法院去年做出判決，判李亞鵬及其兄須賠償4000萬元人民幣及利息，而2020年網上就有音檔流出，疑似李亞鵬的聲音向債主表示：「你們需要一個什麼樣的保障，我給你們一個什麼樣的保障，需要我跪下，需要我趴下都可以」。

李亞鵬和王菲離婚後，今年梅開二度娶海哈金喜。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

對此，李亞鵬初審敗訴後便再次提出上訴，但北京市第三中級人民法院近日做出終審判決，駁回李亞鵬和哥哥的上訴，除了需要付清所欠的4000萬人民幣（約1.8億台幣），還須賠償上千萬元的利息和訴訟費用24萬元（約台幣106萬），而敗訴主因是證據不足。

李亞鵬聲明。（圖／翻攝自一號立井微博）

對此，李亞鵬昨晚跳出發表4點聲明，第一是會尊重法院判決並履行義務，其次他澄清：「我並未向對方借過錢，只是在項目公司生死存亡之際個人承擔了公司給對方的承諾」，第三他感謝過去5年對方給他的「涅槃烈火」，令他學會成長，最後感謝支持關心他的朋友，網友回應：「既然這麼大氣，為什麼拖了六年都不還」、「個人擔保也是要付責任的」、「你那四千萬夠我吃幾輩子了」、「王菲開幾次演唱會錢就夠了」。