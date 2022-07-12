斯里蘭卡遭遇嚴重經濟危機並宣告破產，促使民眾發動抗議行動、9日占領總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）官邸，兩人已宣布辭職下台。分析師表示，斯里蘭卡債台高築、政府治理無方，又遇上通膨狂飆，因此引爆政經危機，足以成為其他債務沈重國家借鏡。

斯里蘭卡總理辦公室11日最新聲明指出，威克瑞米辛赫願意下台，讓所有黨派一起組成政府。一旦各黨派達成協議，所有內閣成員便會辭職。

俄烏戰事延燒推升糧食與能源價格，加上美國加速升息導致許多國家貨幣貶至多年新低，令負債累累的國家面臨艱難處境。其他面臨類似債務危機的國家，包括尚比亞、黎巴嫩與巴基斯坦等。

尚比亞與黎巴嫩已向國際求援，包括提供貸款或重組債務等。巴基斯坦4月新上任政府表示，他們近幾周才剛挺過債務違約危機，目前正尋求國際貨幣基金（IMF）紓困。