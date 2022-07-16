初生之犢不畏虎！非洲克留格爾國家公園一名嚮導發現有豹出沒，便進入叢林想窺探豹的模樣，豈料目睹一隻安氏林羚寶寶與豹狹路相逢，而安氏林羚年紀小又跑不快，牠竟大膽地停下腳步，試圖用頭撞豹，想以此嚇跑獵食者，沒想到竟起了作用，豹當下愣在原地，也沒有打算吃掉牠，讓導遊一行人看了非常驚訝。

豹一度被安氏林羚寶寶撞到愣住，但最終還是將小羚羊吃下肚。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，克留格爾國家公園（Kruger National Park）護林員兼野生動物園嚮導富里（Andre Fourie）得知一處禁獵區有豹出沒，趕緊聯絡另名嚮導魯迪（Rudi Huldshof），一起進入叢林一窺豹的模樣，起初他們一度跟丟，所幸又重新找到豹的位置，突然一隻安氏林羚（Nyala）寶寶出現，看到豹後拔腿就跑，但牠根本不是豹的對手，富里提到「豹沒有全力地跑，似乎只是在跟對方玩」。

安氏林羚寶寶意識到自己跑不掉後竟停下腳步，隨後轉身面向豹，似乎想與對方親近，但牠很快就發現不對勁，知道對方是捕食者，隨即展開戰鬥模式，多次大膽地用頭撞豹，豹原本正要吃牠，當下也愣住了，獵食的想法似乎跟著消失，雙方之後未再互相攻擊，甚至還肩並肩一起走，富里不久後就因事離開，事後從另名護林員口中得知，安氏林羚與豹相處約40分鐘後，豹就迅速將對方吃掉並離開。

富里提到，做為一名嚮導，他基本上不會將人類的情感放在動物身上，不管豹有沒有吃安氏林羚寶寶，牠的下場都只有死路一條，「就算牠幸運脫困了，而且順利回到母親身邊，但牠身上已沾有捕食者的味道，最終也會被母親拒絕而被趕走」。