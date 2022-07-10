印度近日再傳野豹攻擊孩童的事件，一名4歲男童在叔叔家院子玩耍，不料遭一隻野豹叼進森林500公尺處，附近居民聽到孩子的哭聲，才發現男童有危險，追捕20分鐘過後，居民們雖然順利救出男童，但他在接受治療的時候，仍因為傷勢太過嚴重而不幸身亡。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在喀什米爾北部的Rajpora Rajwar，本月6日晚間7點半左右，4歲男童梅赫拉茲（Mehraz Azad Mir）正在叔叔家的院子玩耍，未料下秒不知從哪裡出現一隻野豹，迅速將梅赫拉茲叼走。目擊者表示，當時突然聽到孩子的哭鬧聲，好奇一看才驚覺野豹竟叼著一個小孩，且被拖入森林中500公尺。

經過村民的追捕，終於在20分鐘後發現野豹與男童，並成功救出梅赫拉茲，隨後緊急將他送醫治療，結果梅赫拉茲還是因為傷重不治傷亡；這起事件發生後，當地人一直生活在恐懼之中，地方政府也告誡民眾，平時一定要更加警惕，慎防野豹出沒、攻擊。

然而令人震驚的是，在喀什米爾地區，這已經是自6月以來，第5名兒童因為野豹攻擊喪生，上個月一隻野豹在烏里（Uri）獵殺了3名兒童，分別是13歲的阿米爾（Amir Muneer）、12歲的沙希德（Shahid Ahmad）以及魯特巴（Rutba Manzoor），造成當地居民一陣恐慌，後來南部地區又有一名6歲女童祖拜妲（Zubaida Jan）被野豹殺死。

當地野生動物部門在上個月組成50人小組來追捕「殺人豹」，並於近日成功射殺奪走3人性命的野豹，未料如今又傳出野豹攻擊孩童的事件，相關單位已經派人前往該地區抓捕，同時也提醒民眾外出時要更加小心謹慎。