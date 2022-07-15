印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）

印度首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）10日完成攸關主要裝備和系統第4階段海試，可望7月底交付海軍，並可能於8月15日印度獨立75周年入列服役。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度海軍公布的影像顯示，1架海軍版「北極星」（Dhruv）通用直升機在飛行甲板上盤旋，而甲板上還停了1架米格（MiG）-29K戰機和1架卡莫夫（Kamov）卡（Ka）-31直升機。

就在中印緊張持續升高之際，「維克蘭特」號入列將大幅提升印度海軍的戰力投射能力。有了兩艘航母，就算1艘進行維修，還有另一艘可使用，而印度海軍還想打造第3艘航母。

另一方面，中國第3艘航母「福建」艦6月17日已下水，專家認為，北京可能會用它在南海和印度洋投射軍力。至今中方所透露的，只有它的排水量超過8萬噸等大概資訊，而未公開其他細節。但單就排水量來說，這已比排水量37,500-40,000的「維克蘭特」號多了一倍不止。

Indigenous Aircraft Carrier #Vikrant successfully completed 4th phase of Sea Trials

Integrated trials of major eqpt & systems, incl key aviation eqpt undertaken with further enhancement in performance, towards delivery of the largest indigenous warship in #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/Kv3OlUJuV9 — SpokespersonNavy (@indiannavy) July 10, 2022

印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）

此外，「福建」艦比中方其他兩艘航母先進，是世上除了美國航母以外最大的。根據衛星影像顯示，它長約320米，寬約73米。相對的，「維克蘭特」號長僅262米，寬約62米。

此外，「維克蘭特」號採用的是滑躍式起飛甲板，而「福建」艦則和美國福特級航母一樣，採用的是電磁彈射器，能讓更多種軍機從艦上起飛，並能以更快速的速度，讓載有更多彈藥的戰機起飛。

不僅如此，電磁彈射器還能協助無人機和大型運輸機起飛，而這些運輸機無論在航程，速度和載貨能力上，都遠優於艦載運輸直升機。或許更重要的，就是裝有空中警戒與管制系統（AWACS）的大型偵察機可以從艦上起飛，擴大預先偵察敵軍的範圍，而這些都是目前印度最新航母所欠缺的。