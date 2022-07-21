（17:05更新，補充賽後訪問）BWF超級300系列台北羽球公開賽，台灣男雙組合李洋／王齊麟今天（21日）迎戰印度巴特納加（Ishaan BHATNAGAR）／普拉提克（Sai PRATHEEK.K），經過3局、55分鐘對戰，「麟洋」21比19、21比23、21比9獲勝，前進8強。

賽後李洋指出，場上還有些問題需要解決，例如第2局後面有機會，出球時要注意不要太單調，很慶幸最後拿下勝利，接下來比賽不會想太遠，主要先把內容打好、好好呈現練習的內容。王齊麟則說：「自己控球能力不是很到位，自己非受迫性失誤有點多，對手受傷後多少有點受到影響，出球猶豫了。能夠回到台北比賽很感動，希望接下來可以表現更好，不要讓大家看球看得太緊繃。」

首局李洋／王齊麟曾14比8領先達6分，但在該局後段被逼到19比19平手，「麟洋」連下2分也掌握一局領先。

第2局前半局李洋／王齊麟先10比7領先，但被追到10比10平手，「麟洋」11比10進入技術暫停，下半局「麟洋」12比13時對手巴特納加左膝扭到，當場痛到跌坐在地，不過經過簡單治療仍可繼續奮戰，印度組合也一直緊咬分數，雙方也持續拉鋸、數度互換領先、平手並進入「丟士」，場邊球迷不斷喊聲替「麟洋」加油集氣，不過這局「麟洋」還是被印度對手追回一局。

決勝局前段李洋／王齊麟取得領先，以11比6進入技術暫停休息，後半局換邊再戰，「麟洋」在觀眾助威下穩住領先位置，分差也越拉越開，最終「麟洋」順利留下勝利、繼續前進。

羽球男雙組合李洋（前）、王齊麟（後）在台北羽球公開賽闖入8強。（鄭任南攝）