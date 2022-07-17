英國前首相布萊爾（Tony Blair）當地時間16日在迪奇利基金會（Ditchley Foundation）活動的年度演講中表示，西方主導政治和經濟的時代即將結束，並鼓吹西方國家團結起來，發展一貫的策略來應對中國崛起為「世界第二超級大國」。

據英國《衛報》報導，布萊爾認為，西方對華政策應該是「實力加接觸」，西方應增加防衛預算以維持自身的軍事優勢，同時藉由與開發中國家建立關係以擴大自己的「軟實力」。另外，西方國家應盡快停止國內政治的「瘋狂」，讓理性和戰略重新歸位。

布萊爾表示，中國已在許多科技領域追上美國，且中國國家主席習近平毫不掩飾他要把台灣納入北京統治的野心。同時，俄國總統普丁對烏克蘭「野蠻與錯誤」的侵略行為，將使中俄兩國在現有的國際秩序中，很難被世界主要國家所接受。

布萊爾說，北京要競爭的不只是權力，還針對西方的體制與治理、生活方式，西方因此需要加強捍衛自身的體制與價值觀。「本世紀最大的地緣政治挑戰將來自中國，而非俄羅斯」，他說，「我們將迎來西方政治和經濟在主導地位上的終結。世界將至少是兩極的，甚至是多極的。這將是現代史上東方首次與西方平起平坐。」