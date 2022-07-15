斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，引發大規模示威和抗議。 總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)13日乘飛機逃離，當時他原本承諾辭職，但 14日他從新加坡發電子郵件，向議會遞交辭呈。 據當地媒體newsfirst報導，斯里蘭卡國民議會主席阿貝瓦德納 (Mahinda Yapa Abeywardena)15日正式宣佈，拉賈派克薩辭職下臺。
議長阿貝瓦德納週五說，議會將於週六召開會議，進行新總統選舉程序，新任的總統將把拉賈派克薩剩餘任期完成，該任期將於2024年結束。
斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，引發大規模示威和抗議。 總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)13日乘飛機逃離，當時他原本承諾辭職，但 14日他從新加坡發電子郵件，向議會遞交辭呈。 據當地媒體newsfirst報導，斯里蘭卡國民議會主席阿貝瓦德納 (Mahinda Yapa Abeywardena)15日正式宣佈，拉賈派克薩辭職下臺。
議長阿貝瓦德納週五說，議會將於週六召開會議，進行新總統選舉程序，新任的總統將把拉賈派克薩剩餘任期完成，該任期將於2024年結束。
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