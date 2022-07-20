別以為動物關在籠裡就好欺負。墨西哥一名女童在動物園觀賞猴子時，疑似伸出手拍打籠子，此舉激怒籠中的猴子，下秒伸出手報復，狠狠抓住女童的頭髮，導致她整個頭撞到鐵籠，無法自行掙脫，所幸旁人發現後，趕緊拿衣物驅趕，猴子才被嚇到鬆手。

根據《太陽報》報導，年約12歲的女童先前至墨西哥一座動物園遊玩，觀賞猴子時，她看到猴子攀在鐵籠上，便好奇地靠過去觀察，期間還伸出手揮舞，作勢要碰觸猴子，導致猴子覺得受到威脅，瞬間被激怒，穿過籠子上的縫隙，抓住女童的頭髮。

猴子一把抓住女童的頭髮，不斷將她拉向籠子，女童奮力抵抗都沒用，猴子全程抓著不放，過了20秒後，旁人拿衣物揮向猴子，才成功使牠放手，所幸女童沒有受傷，過程全被拍下並分享至抖音，不少人認為女童不應該如此靠近猴子，甚至做出戲弄的舉動，推測猴子應該是害怕被女童攻擊，才會對她動手。

而影片中的猴子疑似是「蜘蛛猴」，擁有細長四肢和尾巴，宛如蜘蛛而得名，屬於群居型動物，每個群體數量最多可達25隻，在野外發現有人類靠近時，牠們會咆哮並搖晃樹枝以抵禦危險，受到驚嚇時，還可能對人類大小便。