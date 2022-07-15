炎夏不少人喜吃生冷食物消暑，肝膽腸胃科醫師葉秉威分享，曾遇過一名20多歲的女患者，腹痛1個月沒好，期間胃口不佳、體重不斷減輕，且在大便中發現白色條狀物。恐怖的是，女患者下秒竟從包裡掏出排列整齊的「寬版麵條」，說這是她從馬桶中打撈出來洗乾淨的，而醫師一看驚呼是罕見的「絛蟲感染」，須吃抗寄生蟲藥治療，並每天監測大便，直到絛蟲腦部排出來為止。

肝膽腸胃科醫師葉秉威近日在節目《醫師好辣》上分享，一位20多歲的女患者，肚子痛了一個月都沒改善，受不了來看病，說自己近期胃口不太好、體重也不斷減輕，雖然會正常大便，但仔細看卻發現大便裡面有些白白的東西。接著女患者就從包包裡掏出袋子，打開來看裡面都是麵條狀的東西，像一般的家常麵條，很寬的那種。

葉秉威表示，女患者說這些麵條狀的不明物體，昨天在馬桶裡面都還會動，而她認為需要讓醫師看一看這些，因此就特別撈出來洗乾淨，然後再剪成小條狀帶過來。而他當時一看就心想「哇！這不就是傳說中絛蟲感染嗎？這種蟲最長可長到2至3公尺。」

葉秉威坦言，絛蟲感染在台灣其實很少見，可謂是活生生的教科書案例，由於在台灣很少見，因此他便詢問女患者近日是否有生食什麼肉類，對方則狂點頭說「對啊！我前陣子去日本旅遊吃了很多生牛肉丼飯。」

葉秉威指出，聽到這邊基本上就可以確定女患者是感染了「牛肉絛蟲」，因為這種蟲會感染牛或豬，以幼蟲的形態住在肌肉層裡面，平常把肉煮熟吃就沒事，但若是吃生肉，絛蟲進入人體後會瘋狂吸收養分生長，被發現的時候多是在自己的排泄物中，看到麵條狀的白色不明物，若要治療則必須服用抗寄生蟲的藥物。

葉秉威也說，最麻煩的就是不是吃藥就沒事了，患者還必須每天觀察自己的糞便，因為吃藥以後會逐漸排出死掉的絛蟲身體，但必須要從中確認絛蟲的頭部排出體內才算結束，因為絛蟲的腦部沒有出來，就會不斷的分裂製造出新的身體節片。