機車先在某路段騎到「對向車道」最外側逆向飆速，等到經過「區間測速儀器」後再騎回原車道，藉此躲避偵測。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

台9線日前出現2輛重機用「陰招」躲區間測速，該重機先是在某路段騎到「對向車道」最外側逆向飆駛，等到經過「區間測速儀器」後再騎回原車道，藉此躲避偵測，重機在逆向時甚至與多輛機車擦肩而過，相當危險，警方表示將會循車牌、車型追查騎士身分，依法開罰9萬並吊銷駕照。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，2輛重機行駛在山路上，途中突然往騎往逆向車道的「最外側」沿著山壁高速飆駛，甚至擦身過好幾輛停路邊機車，最後在騎經過區間測速儀器的「起始點」後，2車才騎回原車道，疑似就是為了躲避區間測速。

機車先在某路段騎到「對向車道」最外側逆向飆速，等到經過「區間測速儀器」後再騎回原車道，藉此躲避偵測。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

臉書「記者爆料網」也分享該影片，註明「躲區間測速新招」，YouTube影片則寫「老鼠屎，躲區間？躲測速？」網友則紛紛留言怒批、「重機群就是被這些人污名了」、「這樣的騎法也想爭取上國道」、「相信多數重機不會這樣，這兩個，的確是垃圾中的垃圾」、「死神不喜歡被欺騙的感覺」。

據悉，警方表示，事件發生在本月3日，2輛重機在台9線25.8K處跨越雙黃線到對向車道，企圖躲避區間測速，再從26.2K處回到順向車道，目前新店分局坪林分駐所將調閱監視器，比對車型、車號追查騎士身分，將處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕照。