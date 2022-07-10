中市知名的勤美誠品綠園道商圈附近居民反映，每周五晚間常有重機同好來舉辦車聚，往來引擎聲巨響、車友聊天交換心得，噪音擾人苦不堪言。台中市第一警分局今天表示，警方獲報即派員前往勸導，未來將再加強巡邏取締違停，並與環保局聯合稽查，取締改車噪音。

居民怒斥說，有網路重機社團在每周五晚間10時至12時，在勤美綠園道舉辦車聚，不少往來改裝重機引擎聲震天響，車友還在路旁大聲聊天，尤其深夜時，人、車噪音擾人，且重機大多違規停放在路旁機車停車格內，讓附近住戶苦不堪言、心生不滿。

警方回應表示，接獲民眾反映重機辦車聚噪音及違停等情事，警方即派員到場勸導，發現違規即依法舉發，至於改裝重機噪音，將再協調聯繫環保局，編排聯合稽查強化取締。

警方並提醒車友，依據《道路交通管理處罰條例》規定，「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，將罰處新台幣6百元至1200元罰鍰。