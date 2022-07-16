討拍反遭打臉！1名網友日前租借重機遭開罰單，車行因為要領新車牌，詢問他能否先將1800元罰金匯出，他認為車行此要求不合理，直言就是沒錢，要車行轉移罰單就好，2方爭論不休，但該網友一副「你能拿我怎樣」的態度反遭其他網友痛批「面子是別人給的，臉是自己丟的」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前在新莊區某車行租借重型機車，事後車行收到罰單，要求他轉帳至車行戶頭繳罰金，但他不滿車行當下收到罰單，「當天」就要求他繳錢，車行稱因為該車要領新車牌，必須繳完罰款，他則回應當下沒錢，詢問能否轉移罰單遭拒絕。

網友租借重機遭開罰單，車行因為要領新車牌，詢問他能否先將1800元罰金匯出，他認為車行此要求不合理，直言就是沒錢，2方爭論不休。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

網友租借重機遭開罰單，車行因為要領新車牌，詢問他能否先將1800元罰金匯出，他認為車行此要求不合理，直言就是沒錢，2方爭論不休。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友與車行互不相讓，他說現在沒錢只能等下個月，最後車行妥協、轉移罰單，並說「未來不要找我們租車」讓他氣炸，車行還說「笑死，1806元都沒有，還學人租車」；他最後PO文稱一般車行收到罰單都會給客戶時間處理，質疑車行態度有問題，事後還在臉書粉專發文公審他。

而該車行事後澄清該網友已經連續收3張罰單，因為要領新車牌，因此該罰單無法轉移，稱大部分客人都能體諒、先轉帳，但該網友有錢租車、沒錢繳納罰單，「真的沒錢可以跟朋友借、跟家人借，不困難吧？我們如果為了領牌先幫忙繳掉罰單，結果後續客人不給我們錢，怎麼辦呢？」

貼文一出，大批網友反而公審原PO，認為車行確實有苦衷才詢問能否先匯款，反而是原PO態度惡劣「可憐！怕別人不知道你沒1806可以繳罰單是不是」、「面子是別人給的，臉是自己丟的」、「1806都拿不出來的人，要大家相信給你期限會去繳？沒錢就不要去租大車來玩」。