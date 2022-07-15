電競品牌廠曜越（3540）指出，板卡、晶片庫存在調節階段、目前也處於新舊規格產品交替期，待庫存消化告一段落、今年有新單車代理事業加入，公司營運將逐季走高。

曜越今（15）日自行車品牌旗艦店正式開幕，董事長暨執行長林培熙表示，新事業部除了代理國際知名自行車品牌產品外，未來還將引進目前在國外正興起的室內自行車電競運動。

林培熙說，曜越集團創業的辛苦過程，以及因為遇到2008年的金融海嘯，到知名單車商店街瑞光路100號購買腳踏車，並開始透過單車運動轉移壓力，進而成為一個單車迷。

林培熙分享挑戰五指山的經歷，並說不畏懼挑戰的精神正是曜越團隊的企業DNA。2019年疫情全球大爆發，自行車運動成了時下最好的戶外運動選擇，他也決定挑戰再創業，成立了曜越單車事業部，正式跨足單車產業，成功的從粉絲轉變成代理商。

曜越新成立自行車部門代理國外知名自行車品牌：義大利Tommasini、美國Speedvagen、日本Tyrell Bike、比利時Stijncycles以及法國TIME Bicycles等，並引進相關配件：西班牙的巴賽隆納環保包Demano、英國的長途騎乘專用車包Apidura等。

曜越將逐年投入資本額5~10％的資金，看好將來對營收貢獻5％、10％，帶動原本電競相關產品銷售成長。

曜越鎖定目前在國外正興起的室內自行車電競運動，與國外兩家室內單車競技軟體rouvy、ZWIF遊戲商合作，打造專屬的電競桌、電競電腦以及周邊設備，並進一步規劃電競產品與自行車結合的新商機。