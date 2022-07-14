新竹市14日新增615例確診個案，今年以來累積7萬6606例，居家照護者為4016人、居家隔離者為1095人。

市府表示，指揮中心昨公佈「數位新冠病毒健康證明」系統版本將於14日完成更新，將新增核發符合美、加、日、澳SHC格式的數位證明功能，數位健康證明申請成功後，可下載放到手機APP上，查驗程式進入後就會看到查驗結果，可一覽個人已施打1至3劑疫苗等不同情況。

市府衛生局補充，若民眾於國外接種疫苗，可至所在地衛生所申請補登，惟國外接種紀錄不核發證明（僅核發於國內接種之疫苗證明），例如民眾於國外接種且於衛生所補登2劑者，再於國內依規接種追加1劑者，系統將核發3／3劑次之數位證明。

衛生局提醒，依照國外許多論文研究指出，完整接種新冠疫苗可以有效降低感染後的重症與住院率，同時也可以有效減少日後發生MIS-C的風險。

目前竹市中正市場（中正路245號2樓）及體育館（公園路295號）設有二大施打站， 提供5至11歲兒童符合第2劑資格者施打兒童輝瑞（BNT）疫苗服務至本週五（15日）即截止，若需接種莫德納疫苗或於開站時段外接種，可向合約醫療院所開診時間預約。