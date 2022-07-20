台灣15日出現首名BA.5社區感染本土個案，為北部1名20多歲女子，曾接種3劑疫苗、5月中旬確診並康復，爸媽也曾在7月初確診。中央流行疫情指揮中心今公布爸媽採檢結果，由於病毒量太低，無法成功定序，雖高度懷疑為BA.5，但無法列入新增的BA.5本土個案。

這名女子半年內都沒有出入境紀錄，曾在5月中旬確診並康復，因爸媽分別於7月3日、5日確診，女子在5日流鼻水後，6日快篩陽，同日至醫院採檢確診，通報為重複感染，13日定序檢出BA.5。指揮中心高度懷疑為BA.5家庭群聚，並安排爸媽接受採檢、定序。

醫療應變組副組長羅一鈞今表示，女子爸媽的檢體，Ct值偏高，其中爸爸29.8，媽媽32.4，都因為病毒量太低，無法成功定序，無法確認是否為BA.5，不過流行病學關係來看，還是高度懷疑為BA.5群聚案，因無法確認，無法列入新增的BA.5本土個案。