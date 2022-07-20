投審會統計，今年上半年核准僑外投資件數為1,116件，較上年同期減少15％；在核准金額部分，投增金額計87.85億美元，較上年同期增加275.65％。經濟部投審會表示，顯示出政府推動綠能與離岸風電政策，吸引大量外資投入，可望帶動今年全年度僑外投資金額再創近15年來新高。
今年上半年核准新設公司件數為652件，新設公司投資金額3.32億美元；另今年上半年核准新南向國家來臺投資件數為245件，較上年同期減少3.92％，投增資金額計14.21億美元，較上年同期增加378.36％，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。
陸資來臺投資方面，今年上半年核准陸資來臺投資件數為29件，較上年同期增加45％；投增資金額計1,703萬美元，較上年同期減少36.40％。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,539件，核准投增資金額計25.45億美元。
對外投資方面，今年上半年核准備對外投資件數為256件，較上年同期增加28％；投增資金額計42.15億美元，較上年同期減少4.25％。另今年上半年核准備對新南向國家投資件數為69件，較上年同期增加15％，投增資金額計20.65億美元，較上年同期減少8％；其中投資金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。
對中國大陸投資方面，今年上半年核准對中國大陸投資件數為191件，件數較上年同期減少5.91％；核准投增資金額計17.96億美元，較上年同期增加19.06％。
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