苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車業者送鐵道限定包乖乖給華山基金會孤老。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車業者送鐵道限定包乖乖給華山基金會孤老。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

受疫情影響，華山基金會照顧孤苦老人雖未中斷，但仍影響到相關捐助來源，在面對募集不易的情況下，苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車祺峰休閒事業公司，長期關心華山服務的三失長輩，準備了「乖乖舊山線鐵道自行車限定包裝」贈送給長輩，祈求長輩平安幸福。

祺峰休閒公司董事長游志勇表示，非常感恩鐵道自行車能在苗栗成功創業生根，期望能回饋在地弱勢族群，便與乖乖合作、推出鐵道限定版包裝「鐵定平安鐵定乖｣贈予長輩，祈求疫情乖乖趕快過，長輩平安健康，也期盼疫情趨緩後，能偕長輩一起騎鐵道自行車漫遊舊山線。

鐵道自行車的員工也身體力行、擔任華山一日義工，加入到宅服務的行列，一起到宅關懷三失長輩。獨居三義山上的吳阿公，平常就愛吃餅乾，阿公收到乖乖很開心的說：「我會乖乖在家，出門也會乖乖戴口罩。｣另一位周奶奶更像小孩一樣興奮的說：「我很乖，鐵定會平安。｣

華山基金會本著關懷三失老人的心，發起2022常年服務暨「愛老人 中秋亮起來」公益行動；希望用愛串聯社會大眾的力量，於中秋佳節一同伸出雙手幫助失能、失智、失依老人，目前苗栗地區服務超過1000位弱勢長輩，邀您每月1250元定期定額認助一位長輩，共同關懷孤單身影。邀您一起加入「愛老人」行列，愛心電話：037-373627杜站長。