受疫情影響，華山基金會照顧孤苦老人雖未中斷，但仍影響到相關捐助來源，在面對募集不易的情況下，苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車祺峰休閒事業公司，長期關心華山服務的三失長輩，準備了「乖乖舊山線鐵道自行車限定包裝」贈送給長輩，祈求長輩平安幸福。
祺峰休閒公司董事長游志勇表示，非常感恩鐵道自行車能在苗栗成功創業生根，期望能回饋在地弱勢族群，便與乖乖合作、推出鐵道限定版包裝「鐵定平安鐵定乖｣贈予長輩，祈求疫情乖乖趕快過，長輩平安健康，也期盼疫情趨緩後，能偕長輩一起騎鐵道自行車漫遊舊山線。
鐵道自行車的員工也身體力行、擔任華山一日義工，加入到宅服務的行列，一起到宅關懷三失長輩。獨居三義山上的吳阿公，平常就愛吃餅乾，阿公收到乖乖很開心的說：「我會乖乖在家，出門也會乖乖戴口罩。｣另一位周奶奶更像小孩一樣興奮的說：「我很乖，鐵定會平安。｣
華山基金會本著關懷三失老人的心，發起2022常年服務暨「愛老人 中秋亮起來」公益行動；希望用愛串聯社會大眾的力量，於中秋佳節一同伸出雙手幫助失能、失智、失依老人，目前苗栗地區服務超過1000位弱勢長輩，邀您每月1250元定期定額認助一位長輩，共同關懷孤單身影。邀您一起加入「愛老人」行列，愛心電話：037-373627杜站長。
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