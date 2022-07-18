顏嫌偷取車輛後，還費心的改造車牌，想要躲避警方查緝，但卻忘了將車門上所印的車牌號碼修改。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

警方發現車門上的號碼（馬賽克處）與失車車牌相同，成功將顏嫌逮捕。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市鳳山分局11日下午獲報，有位王姓男子的車子遭偷竊，損失金額約12萬元，警方立刻成立專案小組查緝，調閱沿線監視器，在大寮區民族路一帶，將顏姓嫌犯逮捕。警方也發現，偷車賊將車子的車牌費心改造，想要躲避警方查緝，但車門上所印的車牌號碼卻忘記改，讓警方成功追查到嫌犯，並依《竊盜罪》及《偽造文書罪》移送偵辦。

鳳山分局成功派出所接獲王男報案，自己停放於鳳山區誠體街上自小客貨車遭到竊取，損失金額約新台幣12萬元左右，警方調閱監視器，發現車輛於11日凌晨遭到嫌犯開走，並成立專案小組沿線調查。

根據調查，顏嫌利用自製的開鎖工具打開汽車車門及電門鎖後，將車輛開往大樹山區，警方沿線追蹤，逐一過濾山區出口的車輛，但未發現遭竊車輛的蹤影，案情一度陷入膠著，逐一比對同型車款後，發現只有一輛相同車款的車輛離開山區，並鎖定車輛停放於大寮區民族路一帶，立即出動警力埋伏，16日下午趁顏嫌利用自備鑰匙開啟車門時將他逮捕。

顏嫌偷取車輛後，還費心的改造車牌，想要躲避警方查緝，但卻忘了將車門上所印的車牌號碼修改，警方調閱監視器時，發現車門上的車牌號碼與失車的車牌相同，成功將顏嫌逮捕。顏嫌辯稱是為了工作需要載運工具及人員，才會偷取該輛自小客貨車，偵訊後依涉竊盜及偽造文書罪嫌移送偵辦。

鳳山分局呼籲，夜晚車輛失竊率高，停車最好選在光源明亮顯眼處所，避免停在陰暗巷道處，而遭歹徒覬覦。