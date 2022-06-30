衛生福利部今天公布110年國人死因統計，癌症已連續40年居十大死因之冠，去年共5.1萬因癌症死亡；癌症類別以肺癌死亡率最高，蟬聯12年榜首。衛福部指出，癌症死亡時鐘持續快轉，110年平均每10分10秒就有一人死亡，比109年加快20秒。

衛福部統計，110年十大死因依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與109年相比，高血壓性疾病排名從第7名升到第6名，事故傷害降為第7名。

衛福部統計處副處長劉訓蓉指出，癌症已連續40年蟬聯國人死因首位，110年癌症死亡人數為5萬1656人，換算平均每10分10秒就有1人因癌症死亡，「癌症死亡時鐘」比109年加快20秒。

衛福部統計，110年癌症死亡人數佔總死亡人數28.0％，死亡率和標準化死亡率都增加；以年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中在55歲以上族群，65歲以上癌症死亡人數較109年增加1531人，增幅為4.7％，0到64歲則減少36人。

衛福部統計，十大癌症死亡率依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌。十大癌症死因順位同109年。

劉訓蓉指出，110年癌症死亡人數增加，可能是受到疫情影響，導致民眾無法定期就診，進而導致病情加重。國民健康署統計亦顯示，110年四癌篩檢人數大幅下降，呼籲民眾多加運用，有助於及早發現、及早治療。

研究顯示，定期篩檢可降低癌症死亡率，鼓勵民眾善用衛生福利部補助之四癌篩檢，早發現早治療。補助對象及時程為30歲以上婦女每年可接受1次子宮頸抹片檢查，45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影，50到74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，以及30歲以上嚼檳（含已戒）或吸菸民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

另外，肺癌連續12年居國人癌症死亡率之冠，研究顯示低劑量電腦斷層（LDCT）是有效篩檢工具。衛福部昨宣布，7月1日起啟動肺癌早期篩檢計畫，針對肺癌家族史、重度吸菸2大高危險族群，免費提供每2年1次LDCT篩檢。