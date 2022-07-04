內政部今（4日）發布110年下半年低度使用（用電）住宅統計資訊，110年下半年全國低度使用住宅宅數為77萬6452宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.66％，較110年上半年減少0.48％，為民國98年統計以來新低。另在新建餘屋住宅部分，110年第4季為6萬9721宅，較上季略減156宅（-0.22％），近6季餘屋數量相近，變動幅度輕微。

內政部表示，為了解可供居住使用，但用電量偏低的住宅情形，利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅；且為更快掌握本項資訊，自109年起改為每半年統計1次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年則採用每年11、12月平均用電度數。經分析，全國低度使用住宅比率自107年起持續降低，110年下半年為8.66％，較110年上半年減少0.48％，較107年減少1.15％，長期下降趨勢明顯。

就縣市別觀察，110年下半年各縣市低度使用住宅比率，最低之3個縣市分別為台北市6.54％、新北市7.10％及新竹市7.37％；最高之3個縣市分別為金門縣17.16％、宜蘭縣14.81％及台東縣13.68％。

就地區別觀察，低度使用（用電）住宅比率變化，北部、中部及南部縣市近3年大多呈現下降趨勢，與108年相比，北部縣市以新竹市減少2.03％最多，中部縣市以苗栗縣減少1.63％最多，南部縣市以嘉義市減少0.81％最多；東部縣市近3年變動較小，與108年相比增減在0.1％內；外島地區部分，與108年相比均下降，以連江縣減少1.66％最多。

就鄉鎮市區別觀察，110年下半年低度使用住宅比率大於20％問題較大地區，包括新北市萬里區、三芝區、平溪區；宜蘭縣礁溪鄉；新竹縣五峰鄉；苗栗縣造橋鄉；嘉義縣大埔鄉；台南市左鎮區；高雄市那瑪夏區、甲仙區、六龜區；花蓮縣豐濱鄉；台東縣卑南鄉、大武鄉；金門縣金沙鎮；連江縣莒光鄉等16個鄉鎮市區。

110年下半年低度使用住宅比率小於6％問題較輕地區，包括新北市蘆洲區、泰山區、土城區、中和區、板橋區、永和區、樹林區、新莊區；台北市內湖區、文山區、南港區、信義區、松山區；桃園市蘆竹區；台中市神岡區、大里區、潭子區、大雅區；台南市永康區；宜蘭縣南澳鄉；台東縣蘭嶼鄉等21個鄉鎮市區。

內政部表示，低度使用住宅比率小於6％者多屬6都之行政區，比率大於20％者則多屬較偏遠之鄉鎮市區，而因城鄉經濟發展程度差異，同一縣市之鄉鎮市區低度使用住宅比率可能存在非常大的落差，如新北市有8區（多屬都市化程度較高地區）比率小於6％，亦有3區（多屬較偏遠地區）比率大於20％。