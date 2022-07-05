根據中央流行疫情指揮中心統計，截至7月3日，國內共有1萬1000名住宿式機構工作人員、4萬1655名機構住民累計確診，其中中重症人數達3351人。本周機構共新增155人死亡，累計死亡數正式破千。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內截至7月3日為止，共有1556家住宿式機構出現疫情，工作人員累計1萬1000人確診、住民累計4萬1655人確診，中重症送醫人數則有3351人。本周機構的新增的死亡有155人，累計死亡人數達到1068人。

投藥率方面，目前都還是超過9成，4類機構，包括住宿式長照機構、一般護理之家、老人福利機構，上禮拜的平均投藥率介於9成2～9成6之間。至於精神照護、精神復健機構，因平均住民年齡較輕，開藥率沒有很高比例，上周開藥率達7成7，比一開始6成多高。4類機構的投藥比例為9成2，和上周的9成3差不多，幾乎都可以在當天投藥。