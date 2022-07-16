今天足壇傳來震撼消息！兩屆世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)將離開拜仁慕尼黑，轉戰西甲巴塞隆納，合約是3年5000萬歐元(約台幣15億)，下周一就會於巴薩諾坎普球場亮相，33歲萊萬德甲生涯宣告落幕，對此他也向外界發表感言，認為自己在拜仁度過8年愉快時光，等訓練營結束後會好好回來道別。

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

據記者羅馬諾(Fabrizio Romano)台灣時間今天報導，萊萬會在24小時內與巴薩進行簽約，轉會費是3年5000萬歐元，而其實早在2月雙方就達成共識，昨天巴薩、拜仁進行最後了談判，今天終於傳出拜仁同意轉隊的消息，沒有意外萊萬將前進西甲，這也讓曾對他有意的英超切爾西、法甲巴黎聖日爾曼搶人失敗。

33歲波蘭前鋒萊萬與拜仁合約還剩1年，不過他和球隊續約出現問題，因此心生不滿，今年3月就公開放話要離開，也表示自己不考慮巴薩以外的球隊，雖然拜仁一直很堅決留下他，但雙方的裂痕早已產生，5月他受訪時透露無意與拜仁續約，似乎堅決要告別待了8年的球隊，如今這位頂級球星真的要走人了！