太空人第2戰再次上演十足的韌性，面對水手打完前半段仍處於落後局勢，6局下半靠著主砲阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)超前2分砲，太空人以4比2再度逆轉水手，阿瓦瑞茲連續2戰在6局後(包含第6局)轟出超前全壘打，締造了季後賽歷史新頁，更重要的是幫助了太空人取得了聽牌優勢。

GOOD GOD YORDAN ALVAREZ pic.twitter.com/xFfzOaHX8u — Michael Schwab (@michaelschwab13) October 13, 2022

水手此戰推出季中才交易過來的卡斯提歐(Luis Castillo)登板先發，他也展現強大壓制能力，只在2局下半遭到塔克(Kyle Tucker)陽春砲狙擊，卡斯提歐4局下雖然被潘尼亞(Jeremy Pena)打出開局二壘安打，不過還是連續解決3人次化解危機，讓水手5局打完保有2比1領先優勢。

6局下半卡斯提歐續投，2出局又被本場手感火燙的潘尼亞敲安上壘，接著輪到前2個打席沒有貢獻的阿瓦瑞茲打擊，他瞄準1顆98.3英里沉球，一棒轟向了左外野大牆之外，形成1發超前2分彈，讓太空人在本場首度取得領先。水手只靠著4局上太空人失誤及莫爾(Dylan Moore)的安打攻下2分。

Yordan Alvarez is the 1st player in MLB postseason history with multiple go-ahead HRs in the 6th inning or later with their team trailing. — Julia Morales (@JuliaMorales) October 13, 2022

太空人8局下布瑞格曼(Alex Bregman)的安打再添1分，終場就是以4比2擊敗水手，拿下2連勝的同時也取得聽牌優勢。本場再度開轟的阿瓦瑞茲，成為大聯盟歷史上第1位季後賽連續2場比賽在6局之後打下超前轟的球員。