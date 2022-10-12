阿瓦瑞茲再見全壘打。（MLB臉書）

美聯第一強兵太空人12日迎來季後賽首戰，王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）遭到水手一陣毒打，4局被敲10失掉6分。不過太空人強悍的打線出來挽救危局，8局下布瑞格曼（Alex Bregman）兩分炮咬住比分，9局下阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出戲劇性的再見三分彈，驚奇以8比7摘得首勝（五戰三勝）。

水手延續前一輪橫掃藍鳥的氣勢，碰巧韋蘭德的控球狀態不佳，首局就安打拿回1分。第2局韋蘭德更為失態，3度在兩好球時被擊出安打，轉眼又失掉3分。4局上更誇張，水手乾脆來個「單局完全打擊」，克勞佛（J.P. Crawford）全壘打，J-Rod三壘打、佛蘭斯（Ty France）二壘打、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）一壘打。韋藍德撐完該局就黯然退場。

太空人前半場靠著阿瓦瑞茲的長打、葛瑞奧（Yuli Gurriel）陽春炮打回3分。水手吉爾伯特（Logan Gilbert）5.1局失3分也算是成功的先發了，但是辛苦打下的江山卻沒能守住，布瑞格曼第8局開轟將比數追到兩分差，9局下弄到兩出局兩人在壘，此時水手決定派上例行賽的先發輪值羅比雷（Robbie Ray）來抓最後一個出局數。

水手弄巧成拙，羅比雷連續兩顆攻擊好球帶的沉球都被阿瓦瑞茲打到，第一顆打成界外，第二顆就是438呎的再見全壘打！聯盟官網指出這支落後兩分以上的再見轟是季後賽史首見，也是1988年季後賽以來首支在兩出局絕境的再見轟。