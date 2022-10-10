教士球員將在慶功後返回加州對戰道奇。（美聯社）※飲酒過量有礙健康

教士挺進國聯分區系列賽。（MLB臉書）

大都會與教士10日的外卡生死戰，最後是教士6比0勝出晉級國聯分區系列賽！兩隊都是砸下重金力圖振作，大都會更是例行賽101勝的巨獸，但是狹路相逢只有1隊能夠晉級。教士先發投手穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）7局無失分的主宰力讓全場將近4萬大都會球迷陷入沉默。

肩負生死戰的大都會投手巴西特（Chris Bassitt）沒能頂住壓力，第2局連續保送弄到兩出局滿壘，被教士捕手諾拉（Austin Nola）安打掃回兩分。第4局韓將金河成在兩出局時獲得保送，接著盜二壘得逞，葛瑞斯罕（Trent Grisham）再一棒送回第3分。巴西特投完4局退場，但傷害已經造成，教士馬恰多（Manny Machado）第5局安打拿下第4分。

'Oh yeah, that's an ear alright.'



This ump checked Musgrove's ear for a foreign substance. 😳



(🎥: @timandfriends)pic.twitter.com/aBvcRzkak2 — theScore (@theScore) October 10, 2022

大都會打線看不到任何反擊的火苗，前4局居然「12上12下」無人上壘，直到第5局才有阿隆索（Pete Alonso）擊出一壘打，竟成全場唯一的安打。總教練修瓦特（Buck Showalter）甚至要求主審檢查教士投手穆斯葛洛夫的耳朵，懷疑他是不是偷抹外部物質作弊。結果什麼也查不到，自豪的大都會打線在今年最後一場比賽慘遭「１安打完封」。

雖然先發投手失職，大都會打線同樣是戰犯，除了阿隆索只有馬泰（Starling Marte）靠著四壞保送才站上一壘。強投狄葛朗（Jacob deGrom）將於季外投入自由市場，大都會現在得開始煩惱季外的整頓。教士球員在慶功後將返回加州，準備在國聯分區系列賽對戰老冤家道奇。