幫助教士在外卡系列賽拔得頭籌的日籍強投達比修有，36歲的他下賽季即將進入合約的最後1年，明年夏天將成為自由球員，不過據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，教士球團已經表態希望與達比修有續約，維持先發輪值的競爭力。

達比修有已經在大聯盟打滾10個賽季，曾經拿下勝投及三振王，並入選過5屆全明星賽，達比修有在大聯盟生涯累積了95勝，有機會在下賽季迎來百勝里程碑，甚至在未來挑戰前輩野茂英雄在大聯盟生涯123勝的日本選手最多紀錄。

2018年達比修有與小熊簽下6年價值1.26億美元合約，但小熊不久後選擇重建球隊，在2020年休賽季將達比修有送往教士。今年滿36歲的達比修有絲毫不見退化跡象，本賽季30場先發登板投了194.2局，拿下16勝8負、防禦率3.10，送出197次三振，並在外卡系列戰首戰對陣今年拿下百勝的大都會，繳出7局僅掉1分表現，帶領教士成功拿下系列戰首勝。

明年賽季達比修有的年薪將來到1800萬美元，有鑑於本賽季出色成績，傳出教士有意願與達比修有提前續約，不過考量到他的年紀，教士比較可能會在達比修有現有合約中延長1至2年的時間，達比修有的意願及教士的補強操作，都將受到外界密切關注。