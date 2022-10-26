26日凌晨歐冠小組賽第5比賽日當中，法甲豪門巴黎聖日耳曼面對以色列球隊海法馬卡比，大巴黎陣中主力梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）皆貢獻2進球、2助攻帶領下，最終以7比2大屠殺收下勝利，其中梅西一記精彩盤帶過人後，在禁區外遠射打門成功，讓他順利超越C.羅納多（Cristiano Ronaldo）成為歐冠禁區外射門進球數最多的球員。

前場面對海法馬卡比的歐冠小組賽，巴黎聖日耳曼以3比1輕鬆拿下比賽，不過海法馬卡比自第4比賽日爆冷2比0擊敗義甲強權尤文圖斯後，賽前已經拿下各項賽事3連勝，氣勢可說是非常旺盛。

本戰是梅西代表巴黎聖日耳曼的第50場出賽，這位阿根廷巨星狀態可說是相當出色，比賽第18分鐘禁區接獲姆巴佩傳球後，梅西以一記左腳外角背射門打向球門左側，守門員即使碰到球也無法擋出，幫助了大巴黎先馳得點。

第43分鐘又是小老弟姆巴佩的助攻，這次梅西展現華麗的腳法，先是以左腳背將球拉回晃過防守者後，在禁區外起左腳破了對手大門，完成歐冠第23顆禁區外遠射得分，超越C羅的22顆成為歐冠最多，其中包含5顆自由球、18顆運動戰進球。此外梅西還替內馬爾（Neymar）、索勒（Carlos Soler）送出助攻，完成單場2進球、2助攻的成績單。

這2顆進球加上去，梅西也達成歐冠生涯129球，距離歐冠進球王C羅相差11球，梅西有機會將彼此差距拉近。本季出席16場各項賽事，梅西已經完成11進球、12助攻的數據，自2006-07年賽季以來，連續17季都能在俱樂部賽事中打入10球。