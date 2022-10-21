就算「大鬍子」哈登末節大發神威獨拿15分，幫助七六人不僅追上，甚至兩度超前，可是公鹿仍靠麥修斯最後23.8秒的超前三分球，以及布魯克羅培茲最後1.9秒兩罰中1，驚險以90比88氣走地主七六人，拿下本季首勝，也送七六人苦吞開季2連敗，「字母哥」阿提托康波貢獻21分、13籃板及8助攻的接近大三元表現。

儘管公鹿「三巨頭」之一的米德頓至少缺席幾周才可歸隊，阿提托康波今天一開賽仍然勢不可擋，幫助公鹿很快取得領先，不過七六人也有恩比德、馬克西與哈登火力掩護，打完上半場，公鹿47比45小幅領先，字母哥半場13分、6籃板、4助攻與3火鍋。

公鹿打到第3節快結束前，靠著阿提托康波與波提斯聯手打出11比2，一度擴大領先到雙位數，前3節結束，公鹿73比63領先；沒想到末節一開始，哈登開始大發神威，隻手帶領七六人打出13比0猛攻，轉眼就把比數追成80比80平手。

打到最後1分43秒，哈登的跳投命中，幫助七六人86比84超前，不過公鹿馬上追平，塔克最後32.9秒兩罰俱中，可是公鹿又靠麥修斯最後23.8秒的三分球，反以89比88超前，接著哈登強打禁區沒進，布魯克羅培茲最後1.9秒兩罰中1，也把剩餘時間拖完。

公鹿除了阿提托康波接近大三元演出，布魯克羅培茲也有17分進帳，葛雷生艾倫12分，波提斯11分、10籃板，哈勒戴卻手感低迷，全場投15中2，最後只拿6分；哈登攻下全場最高31分，另有9助攻、8籃板，卻無法挽回頹勢，恩比德15分、12籃板。