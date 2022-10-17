先前在湖人最後1場熱身賽替補只打5分鐘，就因左大腿拉傷提前退場的韋斯布魯克，17日檢查報告出爐，他的左腿確定沒有出現結構性損傷，僅被列入每日觀察名單，湖人總教練漢姆說：「韋少有機會出席開幕戰，明天我將公布先發名單！」

可是就算韋斯布魯克可在新球季開幕戰上場，屆時他到底是以先發，還是替補身分登場備受外界關注，《ESPN》記者麥克曼納明表示，湖人會在新球季例行賽期間，繼續嘗試讓韋斯布魯克打替補，因為實際上，韋斯布魯克完全不在湖人長期計畫內。

麥克曼納明表示，湖人原本打算先把韋斯布魯克送走，然後才簽下薛洛德，沒想到薛洛德在今年歐洲男籃錦標賽表現太過出色，吸引不少NBA球隊的招募興趣，湖人只好搶在其他球隊之前把薛洛德簽下，如今卻碰上薛洛德大拇指受傷的問題。

儘管薛洛德今天參加了湖人投籃訓練，可是他的大拇指明顯戴著護具，漢姆也坦承，「薛洛德的大拇指恢復還需一段時間，他將錯過新球季開幕戰。」