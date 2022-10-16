退役灌籃王奈特羅賓生（Nate Robinson）16日宣布自己罹患腎衰竭：「我目前正接受腎功能衰竭的治療，而且我過去4年已經在私下接受治療。我之所以公開告訴大家，是因為我想為那些無法發聲的病友來說話，齊心來照護我們自己的健康。」

羅賓生今年38歲，他2005年選秀被太陽挑中（用公牛隊的選秀籤），隨即被賣給紐約尼克。雖然身高175公分在聯盟非常矮小，他生涯最佳球季2008-09球季仍有場均17.2分、3.9籃板、4.1助攻。

11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2022

最為球迷熟知的是羅賓生3度拿下明星賽灌籃大賽冠軍，2006年他在延長賽擊敗伊戈達拉（Andre Iguodala）。2009年他在決賽飛越對手霍華（Dwight Howard）灌籃，贏得52%球迷選票再添1冠。2010年他以微小差距擊敗迪羅薩（DeMar DeRozan）之後成為史上首位3屆冠軍得主。

羅賓生2015-16球季在鵜鶘是最後一季，退役不久即開始接受腎病治療。他在聲明中提到：「我在球場上從不是大聲量的領袖，我偏好以行動來領導，但現在是該為病友們大聲說話的時候了。我感謝自己受到的照護與支持，希望我這篇聲明能夠對像我一樣的人有所幫助。」

前馬刺冠軍成員艾略特（Sean Elliott）在1999年換腎成功，捐贈者是他的哥哥。火鍋王莫寧（Alonzo Mourning）2003年也罹患嚴重的腎病，獲得表親捐贈換腎成功，回歸之後還幫助熱火摘下2006年總冠軍。