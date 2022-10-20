休賽季送走米契爾(Donovan Mitchell)、戈貝爾(Rudy Gobert)2大支柱的爵士，新賽季絕對是以重建球隊為主，積極爭取獲得狀元籤的機會，不過今日面對金塊的開幕戰，沒有看見爵士一丁點想擺爛的企圖，全場以超過5成命中率拿下123分，金塊在外線手感不佳的情況下，最終以21分之差爆冷落敗。

爵士目前的陣容當中，僅有康利(Mike Conley)、克拉克生(Jordan Clarkson)及蓋伊(Rudy Gay)為老班底，15人名單大部分新秀及過水老將，戰力不足以撼動西區版圖；至於金塊則是迎來賈瑪莫瑞(Jamal Murray) 、麥克波特(Michael Porter)回歸，加上2屆年度MVP約基奇(Nlkola Jokic)坐鎮，戰力升級的金塊本季目標絕對不只是搶進季後賽。

開幕戰碰上被外界預期將擺爛的爵士，原以為金塊能順利奪下開門紅，不過上半場在防守全面潰堤之下，爵士前2節就狂轟75分，讓金塊陷入22分大幅落後，儘管第3節球隊一度反彈，金塊成功將比分縮小為個位數差距，但仍敵不過爵士三分砲火襲擊，全場有著4成2的三分命中率，對比金塊22投5中就可一分高下。

不過此戰亮點在於爵士替補群，塞克斯頓(Collin Sexton)、沃克凱瑟勒(Walker Kessler)、蓋伊及馬利克比斯利(Malik Beasley)合砍63分，比爵士先發5虎加起來的得分還要高；至於金塊約基奇拿下27分、4籃板、6助攻、3抄截，還是有著全能演出，阿隆戈登(Aaron Gordon)22分10籃板，而相隔500多天重返賽場的賈瑪莫瑞手感有些生疏，以13投5中攻下12分。爵士在7人得分上雙的情況下，以123比102拿下賽季首勝。