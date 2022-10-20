跌破眾人眼鏡拿下本季美聯中區冠軍的守護者，球隊主砲拉米瑞茲(Jose Ramirez)再次繳出完美的打擊成績單，是守護者能順利封王的關鍵之一，不過拉米瑞茲在球季中段就帶著韌帶傷勢拚戰，隨著守護者在分區系列賽遭到淘汰，拉米瑞茲也將接受拇指手術，以確保不會影響下個賽季。

拉米瑞茲是在6月面對道奇出現拇指韌帶撕裂的傷勢，不過因守護者有望競爭季後賽資格，拉米瑞茲選擇帶傷力拼，也成功幫助守護者以92勝70敗奪下睽違4個賽季的分區冠軍。

根據守護者球團的說法，拉米瑞茲將在未來幾天之內進行手術，康復時間約為6至8周，所以並不會影響2023年賽季。拉米瑞茲受傷之前可是打出媲美MVP的身手，60場比賽打擊率為3成05，16支全壘打外帶62分打點，OPS(整體攻擊指數)高達1.039，其中打點的累積速度更是有望打破1999年由曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)寫下的165分單季紀錄。

拉米瑞茲傷後成績也下滑許多，但在季後賽隨即找回過往表現，出賽7場比賽繳出3成33打擊率，有2支二壘安打、1轟及4分打點表現，面對洋基的分區系列賽第5戰，也是由拉米瑞茲在3局上敲出高飛犧牲打，打下該場守護者唯一一分。