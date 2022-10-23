完成年度MVP連霸的金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic），今日面對西區弱旅雷霆的比賽中，繳出19分、16籃板及13助攻的大三元成績單，率金塊以122比117勝出，這也是約基奇生涯第78場的大三元，在歷史排行榜中名列第6，也追平名人堂傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）並列歷史中鋒首位。

前1戰對陣勇士的比賽中，約基奇打出極其亮眼的表現，在勇士的禁區予取予求，整場以13投7中的高命中率，轟下26分、12籃板及10助攻寫下大三元紀錄，率領金塊擊退強敵勇士。

今日雖然是背靠背上陣，但面對目標擺在重建的雷霆，約基奇仍顯得游刃有餘，第3節剩下最後2分鐘以一記跳投命中後，約基奇此時數據來到11分、10籃板、10助攻，連續2場完成大三元的壯舉。

同時這也是約基奇生涯第78次大三元紀錄，花了530場追平張伯倫並列歷史大三元排行榜第6位，也與這位大前輩比肩成為生涯手握最多大三元紀錄的中鋒，如果保持過去幾年拿下大三元的步伐，約基奇有機會在明年球季就打破100次大三元的大關，替他璀璨的職業生涯再添一筆神蹟。